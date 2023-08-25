Данилов объяснил темпы контрнаступления ВСУ и рассказал, как F-16 изменит ситуацию на поле боя

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что начавшееся в июне контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по утвержденному плану. Он объяснил, что это сложная операция, потому что российские оккупанты хорошо подготовились.

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Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода". Данилов отметил, что продвижение украинских защитников происходит таким образом, как сейчас возможно.

"Контрнаступление происходит по тому плану, который был утвержден. Это очень сложная операция. Если кто-то считал, что это какая-то легкая прогулка и очень быстро можно достигать тех целей, которые мы ставим перед собой – освобождение всех наших территорий, то имейте в виду, что враг мощный, у врага есть определенная система оборонных, защитных сооружений, которые он там смог построить", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, главным условием наступательных действий является сохранять максимальное количество наших военных живыми и невредимыми.

"Поэтому идет тяжело, но с каждым днем мы шагаем вперед к освобождению всех наших территорий", – добавил он.

Кроме того, он добавил, что западные истребители F-16 будут максимально использоваться украинскими защитниками, и это должно радикально изменить ситуацию на фронте.

"Как только пилоты пройдут соответствующую сертификацию, они будут в нашем небе. F-16 – это будет в ближайшее время. Я не могу вам сказать дату, что это будет завтра, послезавтра. Проходят процедуры соответствующего обучения, овладение нашими асами этой современной техники. Они обязательно будут в небе. И тогда уже будет определенный паритет. Как только F-16 появятся и будут максимально использоваться нашими ВСУ, поверите, ситуация будет радикально меняться у нас с вами на глазах", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Украина будет бороться до тех пор, пока не освободит всю свою территорию.

"У нас идет война. Война каждый день приносит свои те или иные коррективы в происходящие на фронте события. Я более чем уверен, что до тех пор, пока мы не освободим всю нашу территорию, мы останавливаться не будем. Пока мы не освободим всю нашу территорию, мы останавливаться не будем", – резюмировал секретарь Совбеза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе контрнаступления украинские воины продвигаются вперед по нескольким направлениям. Продвижение происходит очень сложно, прежде всего из-за огромных минных полей, плотно заминированных россиянами.

Как писал OBOZREVATEL:

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов признал, что Силы обороны "выпали из графика" освобождения оккупированных территорий и Крыма в частности. События развиваются медленнее, чем ожидалось, но Украина продолжает идти к своей цели.

– Также Буданов заявил, что наши войска способны при необходимости поразить врага в любой части временно оккупированного Россией Крыма.

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