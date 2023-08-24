"Выпали из графика, но идем к цели": Буданов высказался по поводу сроков деоккупации Крыма

Освобождение Украины, в том числе временно оккупированного россиянами Крыма, идет медленнее, чем планировалось. Однако Силы обороны продолжают идти к цели.

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Об этом в интервью "Крым. Реалии" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. "Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но есть то, что имеем", – сказал он.

Глава ГУР подчеркнул, что, несмотря на это, нынешний уровень боевых действий на территории Крыма не сравним с 2022 годом, а тем более в период с 2014-го.

"То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", – отметил Буданов.

Он объяснил, что прогнозы разведки базируются на фактах, цифрах, ходе событий, прогнозах по показателям экономики т.п.

"Но есть еще реальность, которая происходит, как говорится, на поле боя. Реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись в тот момент", – сказал он.

Также Буданов заявил, что Силы обороны Украины способны при необходимости поразить врага в любой части временно оккупированного Россией Крыма.

Как писал OBOZREVATEL:

– Рано утром 24 августа в районах сел Маяк и Оленевка в Крыму слышали взрывы и стрельбу. Оказалось, что ГУР МО Украины при поддержке ВМС ВСУ провело высадку десанта на территорию полуострова.

– Ведомство показало видео со спецоперации, подчеркнув, что благодаря ей в День Независимости в Крыму снова взвился флаг Украины.

– В ГУР заявили, что наши воины выполнили задачи рейда, а потерь в технике и личном составе с нашей стороны нет.

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