'Мы идем вперед': Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ и указал на главные сложности. Видео

В ходе контрнаступления украинские воины продвигаются вперед на нескольких направлениях. Продвижение происходит очень сложно, прежде всего из-за огромных минных полей, плотно заминированных россиянами.

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Однако пусть и медленно, но защитники Украины продолжают освобождать родную землю. Об этом 23 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские воины продолжают продвигаться сразу на нескольких направлениях, несмотря на плотные минные поля оккупантов.

"Не обо всем буду публично говорить, но, тем не менее, мы видим, на нескольких направлениях мы идем вперед. Нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин... Это то, что оставляет после себя Россия", – заявил президент.

Зеленский признал, что продвижение, возможно, и не так стремительно, как многие хотели бы, однако оно неотвратимо.

"Самое главное – тенденции. Тенденция – такая, которую докладывают мне военные, которую я получаю ежедневно: мы идем постоянно, постоянно двигаемся вперед. Да, понемногу. Но направление правильное", – подчеркнул глава государства.

Напомним, накануне в вечернем обращении Зеленский подвел итоги своего визита в Европу.

В ходе поездки глава государства посетил Швецию, Нидерланды и Данию, а также принял участие в саммите Украина – Балканы в Греции. На полях саммита Зеленский провел переговоры с лидерами Болгарии, Сербии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, а также президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Возвращаемся домой с новой политической поддержкой, новыми договоренностями", – отметил президент.

По словам Зеленского, все партнеры четко подтверждают территориальную целостность Украины. Также в нашей стране пообещали передать американские истребители, дополнительную бронетехнику и ПВО.