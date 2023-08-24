Оккупанты перебрасывают силы на Запорожское направление, у войск Путина большие проблемы, – Гуменюк

Оккупационные войска РФ в последнее время начали перебрасывать на Запорожское направление силы, которые накоплены на других участках южного фронта. Там идут наступательные операции ВСУ, и захватчики надеются их сдержать.

Видео дня

Но украинские воины держат врага на огневом контроле, к тому же он страдает и от собственных оборонительных линий. Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские наступательные операции на юге продолжаются – этот процесс сложный и длительный, ведь территории сильно заминированы.

В то же время и для самих войск РФ их же оборонные минные поля создают сложности, когда они пытаются маневрировать. Кроме того, постоянный огневой контроль со стороны ВСУ не оставляет оккупантам покоя.

"Поэтому действительно, страдая на суходольном участке, где им особенно "прижигает", они вынуждены подтягивать силы и резервы. Поскольку логистика глобально по региону усложнена, они пытаются маневрировать силами, которые уже накоплены на этом участке", – пояснила Гуменюк.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 23 августа на Запорожском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия возле Малой Токмакчки Запорожской области. Оккупанты ударили из авиации в районе Орехова, Новоданиловки и Роботино, обстреляли их из артиллерии, как и Егоровку, Красную Криницу, Ильченково на Запорожье (всего более 20 населенных пунктов).

В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа воины 47-й ОМБр подняли сине-желтый флаг Украины над селом Роботино Токмакского района Запорожской области. Это одно из самых горячих направлений контрнаступления, но этот жест в День государственного флага посылает четкий сигнал и оккупантам, и украинцам: Роботино – это Украина!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!