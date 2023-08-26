Силы обороны продвинулись на Запорожье: в России разволновались из-за ослабления оккупантов – ISW

В течение субботы, 25 августа, Силы обороны Украины продолжали контрнаступательные операции в районе Роботина на Запорожье и смогли продвинуться вперед. Российские блогеры выразили обеспокоенность по поводу отсутствия подкреплений и ротации войск оккупантов в этом районе.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Там напомнили, что накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска добились неустановленных успехов на направлениях Новоданиловка-Новопокроповка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Очеретоватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).

В то же время известный российский блогер выразил обеспокоенность способностью измученных боями оккупантов защищаться от новых возможных атак украинской армии в районе Роботина. Беспокойство возникло на фоне заявлений о том, что боевые действия переместились в южную часть населенного пункта.

Военный блогер заявил, что многие путинские террористы в этом районе находятся на передовой с самого начала украинского контрнаступления и что эти подразделения испытывают недостаток подкреплений на передовой.

Напомним, также в ISW заявили, что Силы обороны Украины приблизились ко второй линии обороны оккупантов в районе села Роботино Пологовского района Запорожской области. Один из известных военкоров страны-агрессора выразил обеспокоенность такой ситуацией и заявил, что это критический момент на поле боя.

Аналитики подчеркнули, что украинские воины еще больше расширили прорыв оборонительных линий ВС РФ в западной части Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– иностранные добровольцы из числа ВСУ в Донецкой области зашли в тыл к россиянам и захватили пленника. По меньшей мере, одного захватчика воины ликвидировали;

– секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что начавшееся в июне контрнаступление ВСУ идет по утвержденному плану. Он объяснил, что это сложная операция, потому что российские оккупанты хорошо подготовились.

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