ВСУ приблизились ко второй линии обороны оккупантов в районе Работино: в ISW объяснили, что это значит. Карта

Силы обороны Украины приблизились ко второй линии обороны российских захватчиков в районе села Работино Пологовского района Запорожской области. Один из известных "военкоров" страны-агрессора выразил обеспокоенность такой ситуацией и заявил, что это критический момент на поле боя.

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Соответствующие данные американский Институт изучения войны (ISW) внес в отчет за 24 августа. Аналитики отметили, что украинские воины еще больше расширили прорыв оборонительных линий ВС РФ в западной части Запорожской области.

ISW обратил внимание на кадры, опубликованные 24 августа, на которых можно определить геолокацию. На них видно, что защитники Украины продвинулись дальше к российским оборонительным рубежам к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от города Орехов) и к югу от Работино (10 км к югу от Орехова).

При этом некоторые блогеры страны-агрессора утверждают, что оккупанты сохраняют ограниченные позиции в южной части Работино и что боевые действия продолжаются к востоку от населенного пункта.

Один из вражеских "военкоров" считает, что оккупантам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться добиться успехов на другом участке линии фронта и попытаться изменить ситуацию на поле боя в пользу РФ.

Также ISW отметил: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на критику по поводу украинского контрнаступления, сославшись на Курскую битву – недельное сражение во время Второй мировой войны, которое в конечном итоге позволило Советской армии вернуть себе значительные участки территории.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генштаб Вооруженных сил Украины отчитался, что 24 августа на фронте произошло 35 боевых столкновений. Наши защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

– С полным текстом сводки ГШ ВСУ, опубликованной утром 25 августа, можно ознакомиться по ссылке.

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