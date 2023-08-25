Оккупанты ночью атаковали Украину ракетами и дронами, на фронте за сутки произошло 35 боевых столкновений – Генштаб

На украинском фронте 24 августа произошло 35 боевых столкновений: воины Сил обороны отбили атаки оккупантов на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В то же время защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Со своей стороны захватчики на Запорожье готовят фальсификацию "выборов" и усиливают давление на население. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 25 августа.

Сегодня ночью РФ совершила очередную воздушную атаку на территорию нашего государства. Информация о ее последствиях уточняется. А накануне войска страны-агрессора нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, а также 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушены жилые дома и другая инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудары в районах Бобиловки и Волфино на Сумщине. Также произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов: Хреновка, Турья, Блешня, Янжуловка, Николаевка, Гай Черниговской области; Объединенное, Ходыно, Угроиды, Новодмитровка, Поповка – Сумской; Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Малая Волчья, Тополя – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. В то же время ударили из авиации возле Орлянского на Харьковщине и Надежды, Твердохлебового на Луганщине. Из артиллерии и минометов обстреляли Двуречную, Синьковку, Ивановку, Кисловку, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении войска РФ нанесли авиаудары в районах Спорного, Раздолевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине и Спорное, Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении захватчики ударили из авиации вблизи Ивановского, Клещиевки и Белой Горы. От их артобстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Ивановское, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия южнее Авдеевки. Его артиллерийским обстрелам, среди прочих, подверглись Керамик, Бердичи, Водяное, Карловка, Нетайлово, Невельское на Донетчине.

На Марьинском направлении бойцы Сил обороны продолжают сдерживать наступление российских войск северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки. Агресор нанес авиаудар в районе Красногоровки, из артиллерии обстрелял Желанне Первое, Александрополь, Победу, Екатериновку, Елизаветовку, Ильинку Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Благодатного, Старомайорского. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали в частности Максимовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Урожайное, Старомайорское, Свободное Поле на Донетчине.

На Запорожском направлении агрессор нанес авиаудары возле Левадного, Малой Токмачки, Роботино и Орехова Запорожской области. От его артиллерийских обстрелов пострадали более 20 н. п., среди которых Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Степное, Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты ударили из авиации в районах Тягинки и Приднепровского Херсонской области. От артиллерийских обстрелов врага пострадали более 20 населенных пунктов, в частности Львово, Херсон, Камышаны, Белозерка, Кизомыс, Посад-Покровское Херсонской области и Очаков – Николаевской.

В одном из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области российские "власти" учли негативный опыт организации псевдореферендума. Следовательно, планируется проведение "выборов" в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов. Уже начиная с 30 августа этого года представители оккупационных властей начнут обход квартир для сбора голосов. Кроме того, в этом регионе появляются лица, привозимые с территории РФ и расселяемые в заброшенных домах местных жителей. Этот факт связан с подготовкой фальсификации голосования и создания нужной картинки для российских медиа. Также усиливается давление на местное население с требованием получать российские паспорта. В частности, вводится требование, что оплата коммунальных услуг, Интернета и мобильного телефона невозможна без гражданства РФ. С целью усиления этого давления в регионе отмечается увеличение численности военнослужащих чеченской национальности, которые ведут себя агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местным населением.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удар по пункту управления, 13 ударов – районам сосредоточения личного состава и три – зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины провели успешную спецоперацию с высадкой во временно оккупированном Крыму. Во время этого рейда бойцы ликвидировали 30 оккупантов и повредили вражеские катера.

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