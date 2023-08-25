Иностранные добровольцы ВСУ зашли в тыл к россиянам и захватили пленника. Видео

Защитники Украины продолжают свое контрнаступление на востоке и на юге нашего государства. Иностранные добровольцы из числа Вооруженных сил Украины в Донецкой области зашли в тыл к россиянам и захватили пленника.

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По меньшей мере, одного захватчика воины ликвидировали. Видео спецоперации показали Сухопутные войска.

Добровольцы, защищающие наше государство, зашли в тыл к оккупантов, пока другие вели фронтальное сражение.

Во время боя двое оккупантов решили отступить и побежали обратно в окоп. Один был ликвидирован, второй – сам заскочил в окоп к добровольцам, потому что думал, что там его коллеги. В результате этого оккупанта был взят в плен.

Напомним, утром 25 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потере россиян в войне против Украины. Так, накануне, как подсчитали в ГШ, ВСУ проредили российскую армию еще на 470 захватчиков и 28 артсистем.

Всего за время полномасштабного вторжения ликвидировано уже 259 630 оккупантов, утверждают в Генштабе.