ВСУ проредили российскую армию еще на 470 захватчиков и 28 артсистем – Генштаб

Бойцы Сил обороны Украины 24 августа ликвидировали на фронте 470 военных и наемников оккупационных войск России. Также ее лишили еще 76 единиц разной техники и вооружения.

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Обновленные данные о потерях армии страны-агрессора на 548-е сутки полномасштабной войны озвучил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что такая информация постоянно уточняется.

При этом на сегодня известно, что с начала вторжения путинского войска 18 месяцев назад украинские воины "демилитаризовали" уже 259 630 его солдат, офицеров и даже генералов. А количество сожженного металла в виде бронемашин, самолетов и ракет составляет около 35 тыс.

Так, за прошедшие сутки ВСУ проредили российскую армию еще на:

28 артиллерийских систем (всего 5361);

17 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7790);

12 БПЛА оперативно-тактического уровня (4356);

10 боевых бронированных машин (8521);

три танка (4378);

три ракеты (1409);

одну РСЗО (724);

одно средство ПВО (495);

одну единицу спецтехники (802).

Также в украинском небе благодаря боевой работе защитников было уничтожено уже 316 вертолетов и 315 самолетов, в море – 18 кораблей/катеров врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику российской армии во временно оккупированном Крыму и Херсонской области. Только за сутки 23 августа враг потерял четыре установки ПВО.

Крылатая ракета "Нептун" ВМС ВСУ впервые в истории уничтожила особо важную наземную цель врага. Речь идет о радаре воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет" и пусковой установке 5П85СМ2-0 зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" ВС РФ.

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