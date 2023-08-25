ВСУ добились успеха на двух направлениях на южном фронте: в Генштабе раскрыли подробности. Карта
Украинские воины преуспели на юге. В ходе наступательной операции в направлении Мелитополя они продвинулись на направлениях Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Очеретоватое.
В настоящее время защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, которого цитирует Military Media Center.
По словам Ковалева, в ходе наступления в направлении Мелитополя украинские воины преуспели в двух направлениях на южном фронте.
"На направлениях Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Очеретоватое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – отметил он.
Тем временем на Бахмутском направлении защитники продолжают наступать южнее города Бахмут.
Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что ВСУ приблизились ко второй линии обороны оккупантов в районе Роботиного. Аналитики по геолокации кадров, опубликованных 24 августа, установили, что защитники Украины продвинулись дальше к российским оборонным рубежам к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от города Орехов) и к югу от Работино (10 км к югу от Орехова).
Между тем, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил официальным лицам США, что ВСУ находятся на пороге прорыва фронта, об этом со ссылкой на источники сообщило издание WSJ.
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