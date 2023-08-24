Залужный сказал официальным лицам США, что ВСУ находятся на пороге прорыва фронта – WSJ

Силы обороны Украины находятся на пороге прорыва фронта. В то же время природу нынешней войны по сложности сравнима разве что с Курской битвой – главным боем Второй мировой войны между Германией и Советским Союзом.

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Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал во время одного из разговоров с американцами, пишет издание The Wall Srteet Journal. Отмечается, что таким образом военачальник прокомментировал критику "медленных темпов" контрнаступления.

Издание отметило, что за последние несколько недель продолжались интенсивные закулисные дебаты между официальными лицами США и Украины по поводу стратегии и тактики наступательной операции Киева.

"Вы не понимаете природу этого конфликта. Это не борьба с мятежниками. Это Курск", – подчеркнул Залужный.

Украинские командиры утверждают, что время для их контрнаступления еще не прошло, а сам главнокомандующий сообщил официальным лицам США, что "его войска находятся на пороге прорыва".

Несмотря на это, отмечается, что один из чиновников выразил "серьезное разочарование" стратегией Украины, особенно вниманием президента Владимира Зеленского в Бахмут, а еще один указал на размер помощи предоставленной США нашему государству именно на нужды контрнаступления. Последний заметил, что вряд ли она останется на том же уровне в 2024 году.

В издании также подчеркнули, что после замечаний американцев по поводу распыления усилий украинской армии наше командование скорректировало свою стратегию и перешло к обороне в восточной части Запорожья, но этого до сих пор недостаточно, считают в Штатах.

"Официальные лица США говорят, что атаки украинских небольших подразделений на узких фронтах замедляют наступление и дают россиянам больше возможностей для ответа, в частности с помощью мин, которые распределяются с помощью артиллерийских ударов, и подразделений, вооруженных реактивными гранатами", – отметили в материале.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что американские стратеги считают положение украинских войск на фронте слишком рассредоточенным. В США посоветовали ВСУ сосредоточиться на главном направлении контрнаступления на юге. По их мнению, ВСУ должны переключиться на основную цель наступательной операции – перерезать российские линии поставок через сухопутный коридор между РФ и оккупированным Крымом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ответил на упреки некоторых аналитиков о том, что ключевые направления контрнаступления можно было бы усилить за счет удерживающих ныне Донбасс сил. Такой шаг, уверен глава государства, стал бы катастрофой для Украины и именно об этом, очевидно, только и мечтают в Кремле.

"Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. Именно так. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают!" – подчеркнул президент.

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