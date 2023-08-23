'Пусть даже не рассчитывают на это': Зеленский объяснил, почему не будет перебрасывать войска из Донбасса на юг. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на советы, что время от времени звучат из уст аналитиков разного рода, о том, что силы на ключевых направлениях контрнаступления можно было бы усилить за счет удерживающих ныне Донбасс сил. Такой шаг, уверен глава государства, стал бы катастрофой для Украины и именно об этом, очевидно, только и мечтают в Кремле.

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Однако пусть захватчики даже не рассчитывают, что Украина создаст предпосылки для дальнейшей оккупации украинской земли на востоке. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в рамках Крымской платформы 23 августа.

"Давайте возьмем оттуда наши Вооруженные силы и куда-то их перебросим... Не хочу говорить, куда. Например, там, где нам это желательно или нужно... После этого будет следующее. Пару дней – Славянск, Краматорск. Дальше они пойдут на Павлоград, Днепропетровск, отрежут берега. Я считаю, что именно такая надежда у них (у российских оккупанто. – Ред.) есть", – очертил он угрозы от усиления украинских сил на ключевых направлениях юга за счет востока.

Впрочем, заявил Зеленский, украинское командование осознает все риски, поэтому не совершит ошибку, которая могла бы привести к расширению оккупированных Россией территорий на востоке государства.

"Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. Именно так. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают!" – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал, будет ли усилена мобилизация в Украине. Глава государства отметил, что военное командование поддерживает такой шаг. Однако прежде чем расширять или ускорять мобилизацию, следует навести порядок в работе военкоматов и военно-врачебных комиссий.