"Военное командование обращалось с этим вопросом": Зеленский сказал, будет ли усилена мобилизация в Украине. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможном усилении мобилизации. За соответствующие решения выступает военное командование нашего государства.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в рамках "Крымской платформы". Вопрос о вероятном усилении или ускорении мобилизации возник на фоне контрнаступления, которое ведут ныне Силы обороны Украины.
В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались у президента, рассматривается ли сейчас вариант усиления или ускорения мобилизации в Украине на фоне контрнаступления и потерь, понесенных в боях с оккупантами подразделениями Сил обороны нашего государства.
Зеленский подтвердил, что дискуссия по этому поводу продолжается, за усиление мобилизации, в частности, выступает военное руководство страны.
"Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовать... Все. Больше пока не могу вам ничего сказать", – уклонился от конкретного ответа глава государства.
При этом президент акцентировал внимание на острой необходимости изменения принципов работы военкоматов и военно-врачебных комиссий.
"Очень важно. Надо очень быстро, как можно скорее навести порядок, а потом уже начать или начинать разговор о том, чтобы увеличивать (мобилизацию. – Ред.), как, кем и чем", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ. Он подчеркнул, что украинские воины продвигаются на нескольких направлениях, однако не так быстро, как всем бы хотелось. Замедляет контрнаступление и делает его очень сложным для защитников Украины плотное минирование оккупантами территорий, по которым должны пройти украинские силы.
Однако, подчеркнул Зеленский, тенденция очевидна: защитники идут вперед и освобождают родную землю.
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