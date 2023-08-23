Американские стратеги решили, что ВСУ воюют неправильно и дали несколько советов – The New York Times

Американские стратеги говорят, что украинские войска слишком рассредоточены и должны сосредоточиться на главном фронте контрнаступления на юге. По их мнению, ВСУ должны переключиться на основную цель наступательной операции – перерезать российские линии снабжения через сухопутный коридор между РФ и оккупированным Крымом.

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Вместо этого украинское командование примерно поровну разделило войска и огневую мощь между востоком и югом, пишет The New York Times, ссылаясь на слова анонимных западных чиновников. В результате, больше украинских сил находится возле Бахмута и других городов на востоке, чем возле Мелитополя и Бердянска на юге, которые являются гораздо более стратегически важными фронтами, говорят чиновники.

Американские специалисты по планированию посоветовали Украине сконцентрироваться на продвижении фронта к Мелитополю, главному приоритету Киева, и на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений, даже если при этом ВСУ потеряют больше солдат и техники.

Только смена тактики и резкий шаг могут изменить темп контрнаступления, сказал один из американских чиновников изданию. Другой заявил, что украинцы слишком рассредоточены и им необходимо консолидировать свою боевую мощь в одном месте.

Как говорится в статье, во время видеотелеконференции 10 августа глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, его британский коллега Тони Радакин и главнокомандующий США в Европе Кристофер Каволи призвали самого главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте. И, по словам двух чиновников, проинформированных о звонке, Залужный согласился, пишет The New York Times.

Именно Радакин сыграл решающую роль – "блестящий офицер, прослуживший три срока в Ираке, установил тесные связи со своим украинским коллегой во время многочисленных поездок в страну", пишет газета.

Официальные лица США говорят, что есть признаки того, что Украина начала перебрасывать некоторые из своих наиболее опытных боевых сил с востока на юг. Но даже самые опытные подразделения неоднократно перегруппировывались после тяжелых потерь. Эти подразделения полагаются на сокращающийся штат старших командиров. Некоторые взводы в основном укомплектованы военными, получившими ранения и вернувшимися в бой, говорится в статье.

"Согласно американской военной доктрине, основные усилия всегда направлены на то, чтобы обеспечить направление максимальных ресурсов на один фронт, даже если силы поддержки сражаются на других участках, чтобы застраховаться от неудач или рассредоточения обороны противника. Но Украина и Россия воюют в соответствии со старой советской коммунистической доктриной, которая стремится свести к минимуму соперничество между группировками армии, предоставляя одинаковое количество живой силы и техники всем командованиям. По словам официальных лиц, обе армии не смогли расставить приоритеты для своих наиболее важных целей", – пишет издание.

Также отмечается, что "постоянное внимание Украины к Бахмуту озадачило представителей американской разведки и военных". По словам официальных лиц США, политика должна, по крайней мере временно, отойти на второй план, чтобы продумать военную стратегию.

Так, онизаявили украинским лидерам, что те могут обеспечить оборону вокруг Бахмута с помощью гораздо меньшего количества войск и должны перераспределить силы к целям на юге.

В свою очередь, в Киеве защищают свою стратегию и распределение сил, заявляя, что ВСУ эффективно воюют как на востоке, так и на юге. А большое количество войск необходимо для оказания давления на Бахмут и для защиты от атак на северо-востоке страны. Украинские командиры конкурируют за ресурсы и имеют свои собственные представления о том, где они могут добиться успеха.

"Критика американских чиновников в отношении контрнаступления Украины часто рассматривается через призму поколения офицеров, которые никогда не сталкивались с войной такого масштаба и интенсивности. Более того, американская военная доктрина никогда не проверялась в таких условиях, как Украина, где российская электронная война блокирует связь и GPS, и ни одна армия не смогла добиться превосходства в воздухе", – отмечает The New York Times.

Влажная погода не остановит боевые действия, но если Украина прорвет российские линии обороны в ближайшие недели, грязь может затруднить возможность извлечь выгоду из этого успеха и быстро захватить большую часть территории, заявили официальные лица.

Власти США заявляют, что не верят, что контрнаступление обречено на провал, но признают, что украинцы не добились того успеха, на который они или их союзники надеялись, когда началось наступление. "Мы не считаем, что конфликт зашел в тупик", – заявил во вторник Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.

Хотя российские силы действовали на юге лучше, чем ожидали в США, у Кремля все еще есть системные проблемы. Российские войска страдают от плохих линий снабжения, низкого морального духа и плохой логистики, заявил высокопоставленный военный американский чиновник.

Но РФ продолжает свой традиционный способ ведения сухопутных войн в Европе: плохо действует в первые месяцы или годы, а затем адаптируется и проявляет настойчивость по мере затягивания боевых действий, пишет газета.

ВСУ, напротив, придется "подняться на более крутой холм", сказал чиновник. Другие заявили, что ожидают, что к зиме Украина пройдет примерно половину пути до Азовского моря, когда холодная погода может потребовать новой паузы в боевых действиях, и это будет "частичным успехом". Некоторые аналитики говорят, что контрнаступление не достигнет даже этой более ограниченной цели.

По словам западных чиновников и аналитиков, даже если контрнаступление не достигнет побережья, если оно сможет пройти достаточно далеко, чтобы поставить прибрежные пути в зону досягаемости украинской артиллерии и других ударов, это может создать еще больше проблем для российских войск на юге, которые зависят от этот маршрута для поставок, пишет The New York Times.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В The Economist аявили, что после начала контрнаступления в июне ВСУ изменили свою стратегию. Сейчас основное внимание уделяется ослаблению врага при помощи активного применения артиллерии, средств РЭБ и дронов.

– Украинские защитниками несколькими небольшими ударами заставили морпехов РФ сбежать с позиций у села Вербовое на Запорожье. В России уже возбудили дело из-за дезертирства оккупантов.

– В ISW отметили, что ВСУ 20-21 августа добились тактически важных успехов в районе Работино и восточнее на западе Запорожья. Между тем пропагандисты Кремля не перестают жаловаться, что оккупантам не хватает техники и они страдают от низкого боевого духа по всей линии фронта.

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