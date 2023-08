ВСУ добились тактически важных успехов на Запорожье, а оккупанты жалуются на нехватку техники – ISW

Силы обороны Украины 20-21 августа добились тактически важных успехов в районе села Роботино и восточнее на западе Запорожья. Они продолжают контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей, а также на востоке Украины.

Видео дня

На этом фоне российские блогеры не перестают жаловаться, что их оккупационным войскам не хватает техники и они страдают от низкого боевого духа по всей линии фронта. Анализ боевых действий представил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Успехи ВСУ

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 и 21 августа, видно, что украинские силы достигли центральной части н. п. Роботино и прорвали часть российской обороны южнее Малой Токмачки", – говорится в сводке.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что защитники преуспели в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки, а российские войска безуспешно контратаковали к востоку от первого населенного пункта. И она, и российские источники говорили, что боевые действия в Роботино продолжаются.

Связанный с Кремлем провоенный блогер утверждал, что украинские силы захватили некоторые позиции россиян в части передовых рубежей обороны после интенсивных атак на рубеже Роботино – Вербовое. А некоторые пропагандисты сообщали, что войска РФ отступили с некоторых позиций возле Вербового в рамках гибкой обороны, вероятно, в ответ на наступление ВСУ южнее Малой Токмачки.

"Мы ранее оценили, что украинские атаки на Роботино имеют тактическое значение, поскольку наступление в этом районе может позволить Силам обороны начать действовать мимо самых плотных российских минных полей. Успехи Украины в этой области, вероятно, подтверждают эту оценку. Настойчивое продвижение в этом районе также, вероятно, направлено на ослабление российских сил, которые приложили значительные усилия, ресурсы и персонал, чтобы удерживать позиции вокруг села", – отметили в ISW.

Там подчеркнули, что ВСУ также продвинулись на Бахмутском и Кременском направлениях за прошедшую неделю и продолжают контрнаступательные операции южнее и юго-восточнее Большой Новоселки на западе Донецкой и востоке Запорожской областей.

По словам Маляр, украинские силы отбили три квадратных километра территории вокруг Бахмута за последнюю неделю и 43 кв. км в общей сложности от начала операций.

Глава украинской горадминистрации Северодонецка Андрей Власенко добавил, что украинские силы добились неких успехов южнее Кременной, проводя активную мобильную оборону в этом районе.

Жалобы оккупантов

Российский блогер заявил, что войскам РФ, особенно 20-й общевойсковой армии (Западный военный округ) и 2-й общевойсковой армии (Центральный военный округ), которые действуют на востоке Украины, не хватает легких транспортных средств, что мешает им использовать технику и эффективно действовать, снижает их боевой дух.

Он утверждал, что российские солдаты должны зарегистрировать свои личные автомобили в министерстве обороны России (МО), после чего машины исчезают или переводятся в другое место.

Также продолжил, что российские командиры регулярно наказывают военнослужащих, которые пользуются собственными авто, за мелкие административные правонарушения, поэтому те чувствуют, будто бы они "воюют со своими командирами".

21 августа российский пропагандист жаловался, что власти не обеспечивают военных из Херсонского направления катерами и еще со 2 июля игнорируют непрекращающиеся обращения блогеров по этому поводу.

Террорист Александр Ходаковский заявил, что российские войска продолжают сталкиваться с проблемами при проведении контрбатарейных операций после того, как начали испытывать нехватку артиллерийских систем, и утверждал, что оккупанты стали получать "устаревшие" буксируемые гаубицы Д-20, которые "не подходят для контрбатарейного боя".

Многие сторонники войны в РФ заявляют, что их армии не хватает адекватных контрбатарейных возможностей, особенно после увольнения в начале июля командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова.

Однако один российский блогер заявил, мол, войска совершенствуют артиллерийскую тактику, поэтому российская артиллерия "стала гораздо более точной, чем год назад". По мнению аналитиков, он имел в виду то, что российские "мобики", не имевшие военного опыта, "научились точно поражать цели".

"Постоянные жалобы от российских военных свидетельствуют о том, что минобороны РФ не желает или не может решать проблемы постоянной нехватки оборудования и те, что связаны с низким моральным духом. Однако российские войска, возможно, совершенствуют тактику и учатся на предыдущих ошибках по мере продолжения войны. Затянувшийся конфликт, отчасти вызванный задержками в предоставлении западной помощи Украине, дает российским силам время, чтобы исправиться и научиться на своих ошибках", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, чем обернулся слив данных о перемещении бригады ВСУ. Она предупредила об ответственности

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!