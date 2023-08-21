ВСУ добились успехов на Запорожье, в Роботином продолжается плановая боевая работа, – Маляр

Вооруженные силы Украины добились успехов в контрнаступлении в Запорожской области. В освобожденном Роботином сейчас идет плановая боевая работа.

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В то же время, оккупанты продолжают попытки наступать на нескольких направлениях – Купянское, Лиманское, Авдиевское, Марьинское. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, продолжаются наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях. В Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне.

"Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют баражирующие боеприпасы Ланцет". Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малая Токмачка Запорожской области", – отметила Маляр.

При этом оккупанты пытались вернуть утраченные положения восточнее Роботино Запорожской области. Но успеха не имели. В Роботине сейчас идет плановая боевая работа.

В то же время на Купянском направлении захватчики штурмуют и совершают обстрелы. Украинские защитники отбивают атаки, держат границу и не дают врагу продвигаться.

В частности, Силы обороны отразили атаки противника в районах Первомайское, Синьковка, Петропавловка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать с целью вытеснения наших войск в районах Серебрянского лесничества, у района Кременной и Белогоровки Луганской области.

ВСУ на Лиманском и Купянском направлениях нанесли врагу значительные потери. Сейчас оккупанты вынуждены перегруппировываться и восстанавливаться, но не отступают от своих планов. Продолжаются бои.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник пытается восстановить утраченное положение в районах Железнянске, Васильевке, Богдановке.

В центральной части Клещиевки, севернее и западнее Андреевка, севернее Курдюмовка Донецкой области продолжаются бои.

По состоянию на 21 августа освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 43 кВ.км. За последнюю неделю наши защитники деоккупировали 3 кВ.

На Авдеевском, Марьинском направлениях захватчики продолжают наступать, но безуспешно. Продвинуться им не удается.

Также безуспешно враг пытается восстановить свои положения в уволенных районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW отметили, что у Украины много вариантов остановить критически важные для россиян логистические пути вдоль побережья Азовского моря, и давать оценки контрнаступлению ВСУ пока преждевременно. Аналитики считают, что всеобщее ослабление российской оборонной линии создает возможности для любого украинского прорыва;

– также аналитики ISW подчеркнули, что оккупационные войска России приложили значительные усилия, ресурсы и живую силу для содержания таких населенных пунктов, как Роботино и Урожайное. Поэтому недавние успехи Украины в этих районах отражают более широкую деградацию обороны российских сил.