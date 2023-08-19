Давать оценку контрнаступления ВСУ преждевременно, у Украины есть много вариантов – ISW

Американское издание Washington Post сообщило, что украинское контрнаступление не достигнет Мелитополя в Запорожской области и не достигнет своей главной цели – перерезать российский сухопутный мост в Крым. Однако у Украины много вариантов остановить критически важные пути россиян вдоль побережья Азовского моря и давать оценки пока преждевременно.

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Такое мнение в ответ на публикацию WP высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там указали, что в непроверенной оценке разведки говорится, что "эффективные российские оборонные операции и плотные минные поля сдерживали продвижение Украины и будут продолжать это делать".

Также отмечается, что анонимные официальные лица США заявили, что украинские силы будут продвигаться в нескольких милях от Мелитополя, но не дальше. В результате в пределах досягаемости украинских артиллерийских систем окажутся важные автомобильные и железнодорожные пути, от которых Россия зависит в поставках своих войск. Аналитики заметили, что из опубликованных отчетов неизвестно, почему разведка США пришла к выводу, что захват Мелитополя – единственный способ перерезания российских логистических путей.

"ISW оценила, что у Украины много вариантов перерезать критически важные российские наземные пути сообщения вдоль северного побережья Азовского моря, из которых захват Мелитополя является лишь одним", – подчеркнули аналитики.

В ISW подчеркнули, что пока преждевременно давать оценки общему успеху украинских контрнаступательных операций, происходящих на нескольких направлениях продвижения к нескольким различным очевидным целям.

"ISW последовательно оценивает, что украинское контрнаступление будет затяжной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжаться в фазах с разным темпом", – пояснили в сводке.

Также аналитики выразили мнение, что контрнаступление Сил обороны значительно уменьшает количество обороняемых российских сил и что общая деградация российской оборонной линии создает возможности для любого украинского прорыва, который может иметь потенциально важное оперативное значение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Украина может достичь поставленных целей военным путем. В то же время российские оккупанты оказались в затруднительном положении;

– в Раду подали проект постановления № 9626 о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и Севастополя. Документом предлагается законодательно закрепить недопустимость прекращения войны путем территориальных уступок.