'Украина может достичь поставленных целей военным путем': генерал Марк Милли назвал условие

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина может достичь поставленных целей военным путем. В то же время российские оккупанты оказались в затруднительном положении.

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Об этом он рассказал в интервью The Washington Post. Милли отметил, что россияне понесли огромные потери, а также у них проблемы с моральным духом, командованием на "стратегическом уровне" и логистикой.

"Россияне находятся в обороне. (Украина, - ред.) ведет борьбу. Несколько месяцев назад я говорил, что это наступление будет долгим, кровавым, медленным. И оно именно такое: длинное, кровавое и медленное, и это очень, очень тяжелое сражение", – заявил он.

Генерал отметил, что полная деоккупация территории Украины от российских войск требует значительных усилий, и это "долгая, очень тяжелая война с большими потерями".

"Вы можете достичь этих целей военными средствами. Это займет очень много времени, но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-либо дипломатических средств", – пояснил он.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина близится к моменту, когда контрнаступательные действия могут ускориться. Он отметил, что Россия мощно подготовилась к обороне своих позиций, заминировав фактически все пути продвижения наших сил обороны.

Также ранее главнокомандующий ВСУ Залужный обратился ко всем критикам "слишком медленного продвижения" в контрнаступлении, указав, что это не шоу, за которым необходимо болеть, как на футбольном чемпионате.