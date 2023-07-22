Зеленский: мы приближаемся к моменту, когда контрнаступательные действия могут ускориться

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам 14-го ежегодного Аспенского форума по безопасности, рассказав им об успехах контрнаступательной операции. Поначалу она шла довольно медленно, поскольку нашим военным препятствовало множество внешних факторов, однако в ближайшее время все может измениться.

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Выступление транслировала пресс-служба Офиса президента. Зеленский указал, что Россия мощно подготовилась к обороне своих позиций, заминировав фактически все пути для продвижения наших Сил обороны.

"Поэтому было замедлено начало контрнаступательных действий – мы не хотели потерять наших людей, а военные не хотели терять технику. На сегодняшний день мы приближаемся к тому моменту, когда эти действия могут стать немного быстрее. Мы проходим некоторые рубежи заминированности", – сказал он.

Глава государства отметил, как сильно посодействовали западные партнеры контрнаступлению и освобождению территорий от врага. Ведь у нашей армии был дефицит вооружения, необходимого для операции такой сложности.

"Это было невозможно, потому что не хватало амуниции, соответствующих снарядов, оружия, укомплектованности и натренированности наших бригад на новом оружии. Нам не хватало техники для разминирования. Всем этим нас обеспечили наши союзники и друзья. И хотя сейчас всем хочется каких-то быстрых результатов, важно еще раз подчеркнуть, что мы не бросаем людей бездумно на мины и танки. Мы разрабатываем стратегию", – пояснил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Залужный обратился ко всем критикам "слишком медленного продвижения" в контрнаступлении, указав, что это не шоу, за которым следует болеть как на футбольном чемпионате.

"Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы "наблюдателям шоу", но это их проблемы", – подчеркнул генерал.