Какие дальнобойные ракеты западного образца есть у Украины: анализ их возможностей и что еще мы можем получить

После появления информации о том, что США якобы дали разрешение на применение ракет ATACMS и Storm Shadow, были нанесены удары по 1046-му центру материально-технического обеспечения ВС РФ в районе города Карачев Брянской области, а затем по командному пункту возле села Марьино Курской области. Но вот вопрос: единственные ли это ракеты, которыми Украина сможет наносить удары по России?

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Во время выступления 19 ноября президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде было заявлено о том, что в 2025 году стоит задача по производству трех тысяч крылатых ракет на предприятиях Украины.

Откровенно говоря, это крайне амбициозная цель, зависящая от множества переменных, но пока она будет реализовываться, удары по территории России для подрыва ее агрессивных возможностей в любом случае должны наноситься. И именно в переходный период западные дальнобойные ракеты могут компенсировать нехватку отечественного производства средств поражения.

На сегодняшний день известно о применении якобы двух типов западных ракет по России – ATACMS и Storm Shadow. Но это не единственные ракеты, которые может получить Украина от своих партнеров. Более того, мы еще не все модификации ATACMS имеем на вооружении.

Поэтому рассмотрим варианты, которые могут быть предоставлены Украине в перспективе и какие будут направлены на Россию.

ATACMS

В настоящее время известно о том, что Украина получила и неоднократно уже применила ракеты ATACMS модификаций M39 (ATACMS Block I) и M39A1 (ATACMS Block IA). Разница между ними – в дальности полета и мощности боевой части (БЧ).

Например, M39 (ATACMS Block I) - это ракета с кассетной БЧ на 950 суббоеприпасов М74 и дальностью полета до 165 км. В свою очередь M39A1 (ATACMS Block IA) имеет боевую часть лишь на 300 суббоеприпасов М74, но с дальностью полета до 300 км и GPS-наведением.

Эти ракеты хорошо себя зарекомендовали в нанесении ударов по складам, аэродромам, позиционным участкам ПВО, но помимо этих модификаций есть и те, которые мы пока не получали.

В частности, речь идет о ракете М57 с дальностью полета на 300 км и обладающей 230-кг осколочно-фугасной БЧ бетонобойного, проникающего типа (WAU-23/B). То есть, специализация этой ракеты - уничтожение центров принятия решений, укрепленных штабов подземного, бункерного типа.

Также Украина пока не получала ATACMS M57E1 с дальностью полета 300 км и боевой частью в виде боеголовки (WAU-23/B) объемно-детонирующего типа. Эта ракета имеет электронный дальномер, позволяющий инициировать воздушный взрыв, а не контактный, что позволяет накрывать большую площадь и поражать как живую силу, так и скопление техники.

Собственно, даже в вопросах поставок Украине ATACMS есть о чем говорить с партнерами - с учетом имеющихся у них в наличии модификаций этих средств поражения, пока не предоставленных украинской армии.

Storm Shadow и Scalp EG

Говорить об этих ракетах - неблагодарное дело, ведь о них знают все и уже практически всё.

Это крылатые дозвуковые ракеты, имеющие дальность полета 300 км (напомню об экспортном ограничении), боеголовку массой 450 кг проникающего, противобункерного типа. Согласно ряду предположений (официально так и не подтвержденных) именно Storm Shadow уничтожили командный пункт бункерного типа в районе села Марьино Курской области.

Также пока неизвестно, применялись ли в этом ударе Scalp EG – ракета-близнец Storm Shadow.

AGM-158 и AGM-154

Согласно информации из открытых источников Украина в ближайшее время может получить в свое распоряжение два интересных средства поражения для F-16 – AGM-158 и AGM-154.

AGM-158 JASSM – это крылатые дозвуковые авиационные ракеты класса "воздух – поверхность", схожие по своему функционалу со Storm Shadow/Scalp EG и Taurus. Их дальность полета до 300 км, а боевая часть WDU-42/B проникающего типа обладает массой 450 кг.

Эти ракеты могут стать прекрасным дополнением к Storm Shadow и Scalp EG, особенно если учесть тот факт, что произведено их было гораздо больше франко-британских КР – более 3,5 тысяч.

AGM-154 Joint Standoff Weapon – это не совсем ракета, а реактивная бомба. Тактические планирующие управляемые бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon в зависимости от модификации имеют дальность поражения целей от 100 до 300 км. Также в зависимости от модификации данная бомба может нести как кассетную боевую часть (нескольких типов), так и проникающего типа (тандемной ОФ WDU-44 / WDU-45).

Комплексное применение AGM-158 и AGM-154 позволит значительно расширить возможности по нанесению ударов по территории России и не ограничиваться только франко-британской номенклатурой КР.

Taurus

Помимо тех ракет, что у нас уже есть в наличии, и тех, что мы ожидаем, стоит поговорить и о тех, которые мы теоретически можем получить.

Taurus – крылатые дозвуковые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность", схожие по своему функционалу со Storm Shadow/Scalp EG, с дальностью полета до 300 км и тандемной боевой частью проникающего типа массой 480 кг.

Ракета использует траекторию полета, огибающую рельеф местности, направляется к цели инерциальной навигационной системой (INS), навигацией на основе изображений (IBN), навигацией с привязкой к местности (TRN) и глобальной системой позиционирования (GPS). Причем она способна перемещаться на большие расстояния без поддержки GPS.

По мнению ряда экспертов, противобункерный потенциал Taurus превышает аналогичные показатели Storm Shadow и Scalp EG, поэтому Украина и заинтересована в этой ракете.

Но, как известно, есть два нюанса в поставках и применении этих ракет Украиной. Первый – это канцлер Германии Олаф Шольц, выступающий категорически против этих поставок Украине. Второй – носителем этой ракеты не может быть ни один из тех боевых самолетов, которые имеются на вооружении Воздушных сил ВСУ.

Тем не менее это не означает, что мнение канцлера Германии не может измениться (как и сам канцлер). И Украина вполне может получить в будущем носитель Taurus - например, Saab JAS-39C Gripen или модернизированные под эти ракеты F-16.

Hyunmoo

Многих это название удивит - настолько оно незнакомо, а между тем это основной оперативно-тактический комплекс на вооружении Южной Кореи.

Она является оператором ракет Hyunmoo-1/2/3 в модификациях A/B/C/D с дальностью поражения целей 180-250, 500 и 800 км. Hyunmoo-1 обладает боевой частью осколочно-фугасного типа Т-45 НЕ массой 500 кг.

Кто-то может сказать, что я слишком замечтался и оторвался от реальности, но отмечу, что сейчас мы рассматриваем варианты в теории. И южнокорейский ОТРК Hyunmoo-1, снятый Сеулом с вооружения в 2018 году, теоретически может оказаться в Украине под названием, например, "Щекавиця".

Выводы

Украине жизненно важно развивать свой военно-промышленный комплекс и особенно ракетную отрасль. Именно ракеты, прилетающие по Москве, Санкт-Петербургу, Ярославлю, Казани и другим городам России, смогут заставить капитулировать преступный путинский режим.

Но до того момента, когда мы сможем себе позволить наносить массированные ракетные удары по России (разумеется, по военным объектам), нам необходим временный карт-бланш. И отчасти он уже есть, осталось только его расширить и углубить.

Насколько успешно это получится, зависит в первую очередь от работы дипломатического сектора по каждому из направлений, а во вторую… А те, от кого это будет зависеть во вторую очередь, прекрасно знают, что делать с этими ракетами.