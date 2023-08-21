'Пять авиаударов за сутки': Маляр рассказала, чем обернулся 'слив' данных о перемещении бригады ВСУ, и предупредила об ответственности

Армия России нанесла пять авиаударов за сутки по 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. Атака была совершена после того, как СМИ выдали заголовки о том, что бойцы бригады вступили в бой на юге.

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Об этом 21 августа написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. "Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, – пять авиаударов по бригаде за сутки", – заявила она.

Маляр напомнила, что за несанкционированное распространение информации о ВСУ предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно статье 114-2 Уголовного кодекса виновные в таком правонарушении наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Согласно указанной статье, преступлением является распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами военных формирований при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, Минобороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Отметим, 15 августа журнал Forbes написал, что к контрнаступлению на юге Украины присоединилась 82 бригада ВСУ численностью 2 тыс. человек, укомплектованная боевыми машинами "Мардер" и "Страйкер" и танками "Челленджер-2". Она якобы приступила к боевым действиям в районе Работино на Запорожье. А газета Politico ранее называла эту бригаду "почти смехотворно мощной" и "бронированным центром энергии".

Новость с энтузиазмом подхватили российские пропагандисты, написав, что якобы "Киев бросил в бой последнее крупное подразделение".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В понедельник Маляр заявила, что ВСУ добились успехов в контрнаступлении на Запорожье. В освобожденном Работино сейчас идет плановая боевая работа.

– В ISW отметили, что у Украины есть много вариантов остановить критически важные для врага логистические пути вдоль побережья Азовского моря. Давать оценки контрнаступлению ВСУ пока преждевременно. По мнению аналитиков, всеобщее ослабление обороны оккупантов создает возможности для украинского прорыва.

– В ISW также подчеркнули, что РФ приложила немало усилий для удержания Работино и Урожайного, поэтому недавние успехи там ВСУ отражают более широкую деградацию обороны захватчиков.

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