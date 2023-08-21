ВСУ за неделю освободили 3 кв. км возле Бахмута, продвижение продолжается, – Маляр

Силы обороны постепенно продвигаются на разных участках фронта, освобождая украинскую землю от врага. За прошедшую неделю защитники зачистили от оккупантов 3 кв. км территории возле Бахмута.

Видео дня

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Ее слова процитировал Military Media Center.

Представитель оборонного ведомства уточнила, что наши военные продвигаются на южном фланге города Бахмут.

"На прошлой неделе еще 3 кв. км было освобождено", – заявила она.

Также добавила, что на сегодня в целом можно говорить об освобожденных уже 43 кв. км вокруг этого города-крепости в Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки. Нанесли авиаудары там и возле Веселого, Клещиевки.

От вражеских артиллерийских обстрелов на этом участке фронта в Донецкой области пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Дилиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин рассказал, что враг стягивает на Бахмутское направление свои силы с севера и юга Украины. Туда же он планирует отправить новосформированные резервы. Ныне в боях под Бахмутом страна-агрессор Россия задействовала в основном десантные войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе защитники сбили на Бахмутском направлении два вертолета Ка-52 ВС РФ. Одного "Аллигатора" стоимостью $16 млн приземлили 14 августа, а второго – 17 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!