Войска РФ стягивают силы на Бахмутское направление с севера и юга Украины: что происходит. Карта

Российские оккупационные войска стягивают силы на Бахмутское направление с севера и юга Украины. Туда они планируют отправить вновь сформированные резервы.

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Об этом сообщил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в эфире "Радио Свобода". Сейчас на Бахмутском направлении Россия задействовала в основном десантные войска.

Среди них, в частности, подразделение "Ахмат" и формирование "Эспаньола", состоящее из фанатов российского футбольного клуба ЦСКА. Также в этом направлении есть механизированные части.

"Часть подразделений, которые сюда перебрасываются, сейчас здесь находятся, - это регулярные части, которые были выведены еще раньше по другим направлениям, доукомплектованы, провели согласования и переброшены сюда. В основном это - десантники", – сказал Жорин.

При этом у российских оккупантов нет проблемы с пополнением подразделений военными. В них еще достаточно много сил, резервов, техники и личного состава.

"Люди должны находиться в реальном мире и не обманывать себя, что у врага что-то кончается. Пока у них еще достаточно много сил, резервов, техники, людей. И они это демонстрируют за счет того, что опрокидывают и насыщают фронт этими подразделениями", – объяснил заместитель командира 3-й штурмовой бригады.

Следует отметить, что защитники Украины отменяли еще один ударный вертолет Ка-52 российской оккупационной армии. Очередную вражескую "птичку" приземлили на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины отразили очередную контратаку россиян под Бахмутом на Донетчине. В результате были уничтожены три вражеских танка Т-90М и рота футбольных фанатов "Эспаньола".

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