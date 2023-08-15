ВСУ отбили контратаку россиян под Бахмутом: уничтожили три танка Т-90М и роту футбольных фанатов 'Эспаньола'

Вооруженные силы Украины отразили очередную контратаку россиян под Бахмутом на Донетчине. В результате были уничтожены три вражеских танка Т-90М и рота футбольных фанатов "Эспаньола".

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Такое заявление сделал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Была достаточно сильная контратака со стороны россиян на освобожденные нами территории, но мы ее отбили. Более того, нужно отметить, что они в большинстве пытаются пешкой штурмовать, а здесь мы уничтожили три танка Т-90М "Прорыв", это один из их последних модификаций", – сказал Бородин.

Он отметил, что также был уничтожен личный состав вражеского добровольческого формирования, состоявший из фанатов российского футбольного клуба ЦСКА.

"Мы уничтожили роту пехоты, при чем это было редким явлением – фанатский спецназ, вроде добровольцев, называется "Эспаньола", насколько понимаем это фанаты ЦСКА, они как ультрас московские. Их решили сделать "доброботами", но что-то мотивации у них от этого больше не стало", – объяснил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады.

Он добавил, что ранее российские оккупанты могли "положить" несколько рот, чтобы сохранить один танк. Сейчас тактика изменилась и они бросают в бой дорогую военную технику".

В то же время, захватчики изменяют принципы ведения боя и переориентировались на применение маленьких пехотных групп, без "мясных" штурмов, как это было раньше. Кроме того, оккупанты пытаются обороняться с помощью большого количества дронов и делают ставку на применение артиллерии, авиации и заминирования.

Ранее в сети показали, как украинские защитники уничтожили целый взвод современных российских танков Т-90М.

Напомним, на рассвете 14 августа защитники Украины сбили очередной российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Вражескую "птичку" приземлили на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны обнародовали потери армии РФ за неделю. Было уничтожено 4 тысячи оккупантов, более 60 танков и много другой техники.

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