Минувшая неделя оказалась для Сил обороны весьма плодовитой. Наши защитники нанесли значительные потери противнику не только в живой силе, но и в технике на много миллионов рублей.

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Об этом рассказал первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюченко. Он привел инфографику потерь захватчиков на поле боя с 7 по 12 августа.

Так, вооружение российской армии уменьшилось на:

61 танк;

73 боевых бронированных машины;

107 артиллерийских систем;

8 РСЗО;

11 установок ПВО;

102 единицы автотехники;

26 единиц спецтехники.

Кроме того ВСУ сбили два вражеских вертолета, два десятка российских ракет и 78 боевых дрона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Силы обороны "денацифицировали" на фронте еще 510 российских захватчиков. Так, общая численность потерь в живой силе ВС РФ за весь период полномасштабной войны в Украине уже достигла 253 290 военных.

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