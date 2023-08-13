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Более 60 танков и 4 тысячи окупантов: в Минобороны обнародовали потери армии РФ за неделю. Инфографика

Екатерина Белоброва
War
1 минута
3,6 т.
Война в Украине

Минувшая неделя оказалась для Сил обороны весьма плодовитой. Наши защитники нанесли значительные потери противнику не только в живой силе, но и в технике на много миллионов рублей. 

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Об этом рассказал первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюченко. Он привел инфографику потерь захватчиков на поле боя с 7 по 12 августа. 

Так, вооружение российской армии уменьшилось на:

  • 61 танк;
  • 73 боевых бронированных машины;
  • 107 артиллерийских систем;
  • 8 РСЗО;
  • 11 установок ПВО;
  • 102 единицы автотехники;
  • 26 единиц спецтехники. 

Кроме того ВСУ сбили два вражеских вертолета, два десятка российских ракет и 78 боевых дрона. 

Более 60 танков и 4 тысячи окупантов: в Минобороны обнародовали потери армии РФ за неделю. Инфографика

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Силы обороны "денацифицировали" на фронте еще 510 российских захватчиков. Так, общая численность потерь в живой силе ВС РФ за весь период полномасштабной войны в Украине уже достигла 253 290 военных.

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