Более 60 танков и 4 тысячи окупантов: в Минобороны обнародовали потери армии РФ за неделю. Инфографика
Минувшая неделя оказалась для Сил обороны весьма плодовитой. Наши защитники нанесли значительные потери противнику не только в живой силе, но и в технике на много миллионов рублей.
Об этом рассказал первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюченко. Он привел инфографику потерь захватчиков на поле боя с 7 по 12 августа.
Так, вооружение российской армии уменьшилось на:
- 61 танк;
- 73 боевых бронированных машины;
- 107 артиллерийских систем;
- 8 РСЗО;
- 11 установок ПВО;
- 102 единицы автотехники;
- 26 единиц спецтехники.
Кроме того ВСУ сбили два вражеских вертолета, два десятка российских ракет и 78 боевых дрона.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Силы обороны "денацифицировали" на фронте еще 510 российских захватчиков. Так, общая численность потерь в живой силе ВС РФ за весь период полномасштабной войны в Украине уже достигла 253 290 военных.
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