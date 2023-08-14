Во врага – минус 'птичка': ВСУ сбили российский ударный вертолет за $16 млн

На рассвете 14 августа защитники Украины збили очередной российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Вражескую "птичку" приземлили на Бахмутском направлении.

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Так, боевой вылет обошелся оккупантам в $16 млн.

Утром понедельника в Воздушных силах ВСУ, рассказывая об отражении ночной атаки РФ ракетами и дронами, известили также хорошую новость об уничтожении еще одного вражеского вертолета.

Отмечалось, что около 05:00 его сбили на Бахмутском направлении бойцы зенитного ракетного подразделения Воздушных сил.

Позже Олещук уточнил, что речь идет именно о российском боевом вертолете Ка-52 – командирской машине армейской авиации РФ, осуществляющей разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов.

"Установлен тип уничтоженного вертолета в 05:00 14 августа 2023 года. Это вражеский ударный Ка-52! Вместе– к победе!" – отметил командующий ПС ВСУ.

Так, благодаря точности наших защитников, бюджет страны-агрессора России недосчитается еще около $16 млн – ведь именно столько стоит "Аллигатор".

Сбитый в небе на Бахмутщине Ка-52 стал уже 314 вертолетом оккупантов, которые ВСУ отминусовали с начала полномасштабного российского вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" приземлили российский вертолет Ка-52 возле Роботино на Запорожье. Удар по вражеской боевой авиамашине нанесли из переносного зенитного ракетного комплекса.

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