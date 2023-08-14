Россия ночью атаковала Украину 23 ракетами и дронами: силы ПВО сбили все цели

Силы противовоздушной обороны Украины отбили массированную атаку РФ ночью 14 августа, которую та осуществляла в несколько волн ракетами и ударными БПЛА. Речь идет об обезвреживании восьми "Калибров" и 15 дронов-камикадзе Shahed.

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Все их враг направлял на Одессу. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, добавив, что в районе Бахмутщины защитники также уничтожили еще один российский вертолет.

Отмечается, что ночью понедельника оккупанты совершили несколько волн воздушных атак. Ударные беспилотники они запустили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), а крылатые ракеты "Калибр" – из акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).

"Всего враг применил 15 Shahed-136/131 и восемь ракет "Калибр". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственно в сообщении", – говорится в сообщении.

Военные указали, что в результате противовоздушного боя произошло падение обломков ракет и дронов, из-за которых возник пожар в нескольких локациях Одессы. Там работают спасатели.

"И еще хорошая новость в завершение: около 05:00 14 августа 2023 года на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет (тип уточняется). Держим небо! Вместе – к победе!" – добавили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны силы ПВО Украины сбили 13 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Также защитники уничтожили более 20 баллистических ракет, которыми РФ обстреливает наши регионы.

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