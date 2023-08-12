Сколько 'Кинжалов' сбило украинское ПВО: в Воздушных силах назвали впечатляющую цифру

Украинские силы противовоздушной обороны сбили в общей сложности 13 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Также наши защитники уничтожили более 20 баллистических ракет, которыми РФ обстреливает территорию Украины.

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Такое заявление сделал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом он рассказал в комментарии Украинскому радио.

Игнат отметил, что во время атаки 11 августа 2023 года по Украине россияне использовали аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал". Одну из них удалось сбить в Киевской области.

"Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть. Уже не один "Кинжал" уничтожен противовоздушной обороной Украины. 16 мая - 6 ракет, 16 июня - тоже 6 , и сейчас имеем еще одну. То есть это уже 13 "кинджалов" были сбиты противовоздушной обороной Украины", – сказал он.

Спикер добавил, что "Кинжал" двигается в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, поэтому времени на его ликвидацию немного.

Кроме того, украинские силы ПВО уничтожили еще более 20 баллистических ракет РФ, в том числе "Искандеры" и С-400.

Игнат уточнил, что объекты инфраструктуры и военные объекты всегда находятся под прицелом врага. Вчерашняя атака, по его словам, является подтверждением тому, что противник владеет определенной информацией и использует ее.

"Украинское военное руководство тоже понимает это, и принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить технику и личный состав и чтобы как можно меньше пострадало гражданское население", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие журналисты показали, что осталось от российской аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", которую российские власти называли "гиперзвуковой". Ее сбили украинские воины в ночь на 4 мая в небе над Киевом.