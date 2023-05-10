Куча железа: Bild показал обломки российской сверхзвуковой ракеты 'Кинжал', которую сбили над Киевом. Видео

Немецкие журналисты показали, что осталось от российской аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", которую российские власти называли "гиперзвуковой". Ее сбили украинские воины в ночь на 4 мая в небе над Киевом.

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Видео с кучей металлолома, в которую превратилась гордость российского оборонпрома после встречи с американской системой Patriot, снял журналист BILD Пауль Ронцхаймер. Он подчеркнул : первое подтвержденное сбивание "чудо-оружия", которым кичился российский президент Владимир Путин, стало настоящей сенсацией.

Остатки ракеты гиперзвукового комплекса "Кинжал" журналистам удалось увидеть в Киеве. Ее сбили Вооруженные силы Украины 5 мая по системе Patriot над столицей.

Эксклюзивные кадры с обломками российского "Кинжала" Ронцхаймер опубликовал в своем Twitter.

"Сегодня нам удалось увидеть в Киеве обломки ракеты "Кинжал", сбитой 5 мая (возможно, эту дату журналист озвучил ошибочно, ведь по словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, поражение ракеты произошло на сутки раньше, в ночь на 4 мая. - Ред. ) системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась "чудо-оружием" Путина", – отметил военный журналист.

Ронцгаймер добавил, что в настоящее время продолжается экспертиза частей ракеты, которая, как уверяли российские военные и политическое руководство государства-агрессора, вроде гиперзвуковой и сбить ее невозможно.

Однако для ВСУ и для украинского ПВО, как оказалось, нет ничего невозможного.

"Кинжалы" – это новейший тип ракет, которыми располагает Россия. Они были приняты на вооружение российской армии в 2018 году и с тех пор РФ смогла выпустить всего несколько десятков "Кинжалов".

Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/ч. После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при закате на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

Российский МиГ-31К способен нести одну такую ракету и поражать цели на расстоянии 2000 километров.

На самолетах Ту-22М3 можно установить 4 ракеты "Кинжал", дальность полета в этом случае якобы превысит 3000 км.

До появления на вооружении украинской армии американских систем Patriot, как признавали в ВСУ, украинское ПВО не могло эффективно выявлять и уничтожать такие ракеты.

Напомним, 6 мая командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил об успешном сбитии российского "Кинжала" во время массированной атаки на украинскую столицу в ночь на 4 мая. Впоследствии в ПС ВСУ добавили, что Украина первой в мире сбила такую ракету с ЗРК Patriot.

10 мая стало известно, что в Пентагоне официально подтвердили успешное избиение украинскими воинами российского "Кинжала" и пообещали, что США и партнеры будут продолжать предоставлять Украине средства противовоздушной обороны наземного базирования и боеприпасы к ним.