Российскую сверхзвуковую ракету 'Кинжал' сбили из ЗРК Patriot: в Пентагоне официально подтвердили

В министерстве обороны Соединенных Штатов Америки подтвердили, что украинские защитники смогли сбить российскую сверхзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал". Наши воздушные силы приземлили ее с помощью зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot.

Видео дня

Об этом во вторник, 9 мая, во время брифинга сказал представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Напомним, что эти системы ПВО заступили на боевое дежурство в Украине в апреле этого года.

"Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, применив систему противоракетной обороны Patriot", – отметил Райдер.

Он добавил, что эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, предоставленных Соединенными Штатами и международным сообществом Украине.

Представитель Пентагона также пообещал, что США и другие партнеры будут продолжать предоставлять Украине средства противовоздушной обороны наземного базирования и боеприпасы к ним. Так они помогают ВСУ защищать наше небо и всех украинцев от атак России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Воздушных силах подтвердили, что украинская ПВО впервые сбила российскую баллистическую ракету Х-47 "Кинжал". Ею Россия атаковала Украину в ночь на 4 мая.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. Эти системы никогда не работали с подобными целями.

– Однако, по словам Игната, радоваться этому рано, поскольку у наших войск до сих пор мало таких систем ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!