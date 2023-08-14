ВСУ уничтожили за сутки 530 оккупантов и 27 систем артиллерии врага – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте защитники Украины ликвидировали по меньшей мере 530 наемников и 91 единицу техники с вооружением оккупационных российских войск. В частности в небе было обезврежено девять вражеских воздушных целей.

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На утро 14 августа потери живой силы ВС РФ на украинской земле уже достигают 254 380 захватчиков. Данные о них обновил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники уничтожили 27 артиллерийских систем (всего 5099), 19 боевых бронированных машин (8354), восемь танков (4306), два средства ПВО (479) и одну РСЗО (714) оккупантов.

В небе сбили девять российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4213). Также бойцы сожгли 19 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (7562) и шесть спецтехники (766).

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали также 315 самолетов, 313 вертолетов, 18 кораблей/катеров и сбили 1379 крылатых ракет армии РФ.

Известно, что 13 августа на Таврическом направлении ВСУ уничтожили склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт ВС РФ. За сутки там потери оккупантов составляли 269 человек убитыми, ранеными и пленными. Также в армии страны-агрессора было "отминусовано" 15 единиц военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, сводный отряд "коршунов"-операторов БПЛА генерал-майора Дмитрия Марченко уничтожил очередной склад БК захватчиков на левом берегу Херсонской области. Примечательно, что сначала украинские бойцы целились по вражескому гранатомету, однако "улов" оказался гораздо приятнее.

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