На Таврическом направлении ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт армии РФ
Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении на фронте. Украинские защитники продолжают наносить оккупационной армии России потери.
На протяжении воскресенья, 13 августа, был уничтожен склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский на своем канале в Telegram.
За последние сутки потери оккупантов убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие – 81, раненые – 176, пленные – 12).
Также у армии страны-агрессора было "отминусовано" 15 единиц военной техники:
– один танк;
– две ББМ;
– три артиллерийские системы и минометы;
– 9 единиц автомобильной и 1 единица специальной техники.
По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1630 огневых задач.
"Силы обороны Украины работают и идут вперед. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
В Генеральном штабе ВСУ вечером 13 августа сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области, а также отразили вражеские атаки на Купянском, Шахтерском, Бахмутском и Запорожском направлениях.
Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны с 7 по 12 августа нанесли значительные потери оккупантам не только в живой силе, но и в технике. Вооружение российской армии уменьшилось на два вертолета, 78 дронов, 61 танк, 73 ББМ и другой техники.
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