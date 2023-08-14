На Таврическом направлении ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт армии РФ

Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении на фронте. Украинские защитники продолжают наносить оккупационной армии России потери.

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На протяжении воскресенья, 13 августа, был уничтожен склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский на своем канале в Telegram.

За последние сутки потери оккупантов убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие – 81, раненые – 176, пленные – 12).

Также у армии страны-агрессора было "отминусовано" 15 единиц военной техники:

– один танк;

– две ББМ;

– три артиллерийские системы и минометы;

– 9 единиц автомобильной и 1 единица специальной техники.

По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1630 огневых задач.

"Силы обороны Украины работают и идут вперед. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ вечером 13 августа сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области, а также отразили вражеские атаки на Купянском, Шахтерском, Бахмутском и Запорожском направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны с 7 по 12 августа нанесли значительные потери оккупантам не только в живой силе, но и в технике. Вооружение российской армии уменьшилось на два вертолета, 78 дронов, 61 танк, 73 ББМ и другой техники.

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