ВСУ успешно отразили атаки россиян на шести направлениях: произошло 24 боевых столкновения – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 24 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области, а также отразили вражеские атаки на Купянском, Шахтерском, Бахмутском и Запорожском направлениях.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 13 августа. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 24 авиационных удара и около 40 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Галагановка, Гремяч, Нововасильевка Черниговской области; Волфино, Турья Сумской области и Огурцово, Окип, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка Петропавловка, Берестово, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Серебрянка, Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах южнее Андреевки и западнее Ягодного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Приволье Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Спепово, Керамик, Новокалиново, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Роботиного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Красного и Пятихаток Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Зеленая Роща Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Велетенское, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Антоновка Херсонской области, город Херсон и Ивановка Николаевской области.

Потери оккупантов за сутки

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию РЭБ, 1 средство противовоздушной обороны противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во временно оккупированном Мариуполе партизаны ликвидировали базу оккупантов, устроив "бавовну" путем поджога. В результате захватчики потеряли по меньшей мере десять человек живой силы ранеными и три машины;

– на протяжении прошлой недели защитники Украины нанесли значительные потери противнику не только в живой силе, но и в технике на много миллионов рублей. ВСУ сбили два вражеских вертолета, два десятка российских ракет и 78 боевых дронов, а также утилизировали сотни единиц другой техники оккупантов.

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