В Мариуполе партизаны сожгли базу окупантов: "бавовна" пришла не с воздуха. Фото
В оккупированном Мариуполе партизаны ликвидировали базу оккупантов, устроив "бавовну" путем поджога. В результате захватчики потеряли по меньшей мере десять человек живой силы ранеными и три машины.
Об этом 13 августа сообщили в Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление". "Минус база. Когда бавовна приходит не с воздуха", – говорится в сообщении.
Также были опубликованы фото результатов "бавовны", на которых виден высокий столб дыма.
"Если бы так быстро тушили дома как базы. Десяток в госпиталь минимум. Три машины навсегда. Казармы уже нет. Красиво", – рассказали партизаны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Оккупанты в Мариуполе стремятся подавить сопротивление. В город согнали Росгвардию, а также проводят ротацию ФСБ.
– В Урзуфе под Мариуполем оккупанты устроили перестрелку с кадыровцами. Были убиты по меньшей мере два военных РФ, также погибли семеро мирных жителей, в том числе, двое подростков.
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