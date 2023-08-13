Оккупанты в Мариуполе стремятся подавить сопротивление: в город нагнали Росгвардию и сменяют представителей ФСБ

Российская армия пытается подавить сопротивление украинцев во временно оккупированном Мариуполе. Для этого враг постоянно проводит ротацию сотрудников ФСБ в городе.

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Силовики страны-агрессора РФ обходят частные дома и проводят "зачистки". Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, вокруг Мариуполя и в самом городе увеличилось число сотрудников Росгвардии. Однако они в первую очередь заняты тем, что сопровождают колонны военной техники в направлении Бердянска. Таким образом враг надеется обезопаситься от фиксации своих координат и их дальнейшей передачи украинским военным.

"Увеличилось количество Росгвардии, которое стоит возле города и частично в городе (Мариуполе, – ред.). Количество Росгвардии увеличилось, потому что они сопровождают колонны, которые двигаются в направлении Бердянска. Это все происходит в сопровождении Росгвардии, чтобы обезопасить продвижение и не дать возможности зафиксировать, сфотографировать и оперативно передать информацию", – рассказал Андрющенко.

В свою очередь сотрудники ФСБ РФ проводят зачистки в самом Мариуполе. Оккупанты в основном терроризируют жителей частного сектора.

"Определенная ротация ФСБшников прошла в городе. Раньше их меняли на рубеже мая и июня, сейчас снова меняют личный состав. Когда их сменяют, начинаются волны зачисток. В этот раз есть отличие: они не так сильно трогают микрорайоны с многоэтажками, пошли в частный сектор. Не знаю, что они там ищут, там и так бедные люди в разрушенных домах без какой-либо помощи, так еще и эти зачистки", – отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе преуспевает мародерство, грабители буквально растягивают все, что плохо лежит. Ярким примером хищения объектов стал центральный рынок.

Напомним, советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко показал изображение одной страницы букваря, который выдадут в новом учебном году первоклассникам в Мариуполе. Временно подконтрольный России город наполнен пропагандой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном селе Урзуф возле Мариуполя российские военные устроили перестрелку с кадыровцами. Сообщается, что были ликвидированы по меньшей мере два военнослужащих страны-агрессора РФ. Также погибли семеро мирных жителей, в том числе, двое подростков.

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