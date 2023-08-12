В Мариуполе оккупанты раздадут школьникам 'Буквари' с российским Донбассом: фото

Советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко показал изображение одной страницы букваря, который выдадут в новом учебном году первоклассникам в Мариуполе. Временно подконтрольный России город наполнен пропагандой, и маленьких украинцев приучают к новой действительности.

Видео дня

Свое возмущение он выразил на своем Telegram-канале. Андрющенко обозначил, что оккупанты сеют ложь, выделяя в сознании малышей какой-то отдельный от Украины Донбасс.

"Несуществующий Донбасс рядом с несуществующей чистотой и розами в Донецке. Ключевое убивать малышей о "русской земле", – раздосадован представитель официальной власти украинского города.

Как сообщал OBOZREVATEL, захватчики продолжают маргинализовать население Мариуполя и, увы, им это удается. На прошлой неделе прошло торжественное открытие супермаркета "Щирый кум", куда еще год назад войска противника свозили неопознанные тела местных жителей. Ужасные кадры, которые были опубликованы в сети, не стали помехой для соседей убитых людей, и те массово явились на праздничные скидки.

Российская армия также погружает местное население в "совок". В "лучших традициях" периода СССР они ввели новый "дресс-код" для учителей в мариупольских школах.

"Для учителей-женщин. Запрещено красить волосы, использовать косметику (любую), одежда уныло-г*вняного серого цвета классического типа. Прическа короткая, но не "ежик". Для длинных волос – конский хвост или пучок", – рассказал Андрющенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!