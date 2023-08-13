Убиты семь гражданских: появились подробности стрельбы между кадыровцами и оккупантами в Урзуфе

Во временно оккупированном селе Урзуф возле Мариуполя российские военные и кадыровцы устроили между собой перестрелку. Однако жертвами стрельбы также стали мирные жители.

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Всего известно о семи погибших. Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, кадыровцы приехали в Урзуф "на отдых". В результате у них возник конфликт с местной военной комендатурой. Перепалка переросла в стрельбу. Однако кроме оккупантов были убиты также гражданские.

Адрющенко сообщил, что сейчас известно о семерых погибших мирных жителях. Также он добавил, что среди них двое девочек подростков, четыре парня и женщина.

Ранее сообщалось, что в оккупированном селе Урзуф российские оккупанты устроили перестрелку с кадыровцами. Были ликвидированы по меньшей мере два военнослужащих страны-агрессора РФ.

Напомним, во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области российские оккупанты устроили стрельбу между собой. Конфликт с применением огнестрельного оружия вспыхнул между кадыровцами и боевиками из Северной Осетии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе оккупанты устроили между собой перестрелку. Предварительно, зачинщиками стали выпившие военнослужащие страны-агрессора. Они открыли огонь по представителям т.н. военной комендатуры, военной полиции, ФСБ и других силовых ведомств, приехавших усмирять пьяную компанию.

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