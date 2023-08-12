На Запорожье оккупанты устроили между собой перестрелку: есть убитые и раненые

Во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области российские оккупанты устроили перестрелку между собой. Конфликт с применением огнестрельного оружия вспыхнул между кадыровцами и боевиками из Северной Осетии.

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Стрельба была слышна около получаса, также местные жители рассказывали о раненых и погибших с обеих сторон. Об этом пишет местное издание "Риа Мелитополь" со ссылкой на Telegram-канал "Запорожье.Инфо".

Издание пишет, что российские оккупанты из Северной Осетии и Чечни устроили между собой перестрелку во временно оккупированной Михайловке Запорожской области.

"Вчера ночью в Михайловке слышали стрельбу около 30 минут. Потом стало известно, что у кадыровцев и осетин были разборки в центре. Некоторые люди слышали стоны раненых, а утром там кровь с асфальта смывали. Говорят, что немало 200-х увезли с места перестрелки", – отмечено в сообщении.

Напомним, в июне этого года в Мелитополе пьяные российские военные устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ и "комендатуры".

По данным местных СМИ, оккупанты заселились в одну из квартир девятиэтажки вблизи детской площадки "Бастион" на бульваре 30-летия Победы. В ночь на 17 июня, примерно с 22:00 начали гулянку. Сначала жители слышали громкую музыку, крики пьяной компании с балконов, нецензурную лексику. Затем поcлышались выстрелы: так оккупанты встретили прибывших их усмирить представителей ФСБ и "комендатуры".