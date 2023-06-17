В Мелитополе пьяные российские военные устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ и "комендатуры" – СМИ

В Мелитополе Запорожской области оккупанты устроили между собой перестрелку. Предварительно, зачинщиками стали выпившие военнослужащие страны-агрессора. Они открыли огонь по представителям т.н. военной комендатуры, военной полиции, ФСБ и других силовых ведомств, приехавших усмирять пьяную компанию.

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Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля в Микрорайоне. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщил Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

Он получил информацию, что российские "освободители" заселились в одну из квартир девятиэтажки вблизи детской площадки "Бастион" на бульваре 30-летия Победы. Оккупанты где-то с 22:00 начали гулянку. Сначала жители слышали громкую музыку, крики пьяной компании с балконов, нецензурную лексику. Затем поcлышались выстрелы.

"Примечательно, что происходило все под боком у очередной "комендатуры", поселившейся в корпусе бывшего училища №24", – отметил Telegram-канал.

Гулянка российских захватчиков достала местных жителей и они вызвали полицию, однако те усмирить военных не смогли. Поэтому на помощь прибыли военная полиция и "комендатура", ФСБшнки, другие силовики.

Пьяные солдаты начали кричать с балкона: "Вы крысы тыловые, а мы воевали", – и так далее. А потом и вовсе открыли огонь по силовикам. Есть ли в результате раненые или убитые, неизвестно.

Говорят, что силовики в итоге выбили дверь в квартиру, где военнослужащие РФ устроили громкую вечеринку. "Воинов "второй армии мира" избили и увезли в неизвестном направлении", – сказано в сообщении.

По словам мелитопольцев, эти разборки длились довольно долго, примерно до 3:00 ночи.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты устроили настоящий террор на дорогах в Мелитопольском районе. Уверенные в собственной безнаказанности, захватчики нарушают правила дорожного движения и провоцируют аварии. Только со 2 по 4 июня по вине оккупантов на Мелитопольщине произошло по меньшей мере три аварии, один человек погиб на месте.

– Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне ищут своих дезертиров на Запорожье, количество которых постоянно растет.

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