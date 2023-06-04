Оккупанты в Мелитополе устроили террор на дорогах: есть погибшие

Российские оккупанты в оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области устроили настоящий террор на дорогах. Уверенные в собственной безнаказанности, захватчики нарушают правила дорожного движения и провоцируют аварии.

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Только со 2 по 4 июня по вине оккупантов на Мелитопольщине произошло по меньшей мере три аварии, один человек погиб на месте. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты Мелитопольщины совершают террор на дорогах. Чувствуя собственную безнаказанность, рашисты нарушают ПДД и устраивают аварии... К сожалению, иногда от рук оккупантов умирают мирные люди и даже дети", – отметил он.

На протяжении двух суток захватчики в Мелитополе и районе устроили по меньшей мере три аварии, одна из них – с летальным исходом:

2 июня в Мелитополе на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Белякова военный КамАЗ протаранил гражданский автомобиль.

на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Белякова 3 июня в районе моста на Новый Мелитополь военный УАЗ не справился с управлением и влетел в бордюр.

не справился с управлением и В тот же день на повороте к селу Примерное с трассы Мелитополь-Запорожье вражеский БТР врезался в гражданский микроавтобус. Один из пассажиров скончался на месте.

Смертельные аварии, спровоцированные оккупантами, происходят с самого начала оккупации Запорожского района Россией.

"Почти год назад на трассе между Мелитополем и Бердянском военный КамАЗ переехал машину. Погибла семья, включая 12-летнего мальчика, сиротой осталась 4-летняя девочка", – напомнил Федоров.

Трагедия произошла в конце июля 2022 года.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что российские оккупанты ищут дезертиров на Запорожье, введена тотальная фильтрация. По словам чиновника, количество российских захватчиков, бегущих из своих подразделений, постоянно растет, что очень беспокоит командование государства-агрессора.

Кроме того, в ходе "фильтрационных мероприятий" захватчики издеваются над местными жителями, требуя у них показывать документы и демонстрировать свои татуировки.