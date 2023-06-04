Оккупанты ищут дезертиров на Запорожье, введена тотальная фильтрация, – Федоров

Во временно оккупированных Кирилловке и Мелитополе Запорожской области российские оккупанты устроили тотальную фильтрацию. Они издеваются над местными жителями, требуя у них предоставить документы для проверки и показать татуировки.

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Однако на этот раз у захватчиков есть еще одна цель: они ищут собственных дезертиров, количество которых постоянно растет. Об этом заявил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"На ТОТ Запорожской области рашисты резко умнеют и разбегаются из своей армии, как тараканы. В Мелитополе и Кирилловке захватчики устроили тотальную фильтрацию: издеваются над гражданскими, требуя предоставить документы и показать татуировки; ищут российских военных, которые поумнели и сбежали со своей армии", – отметил Федоров.

Он добавил: российские дезертиры оказались самыми умными представителями вражеской армии, ведь между смертью и возвращением домой выбрали последнее.

"Чтобы не стать "хорошими россиянами", статистику которых ежедневно публикует наш Генеральный штаб, оккупантам следует становиться умными – и убегать поскорее на свои болота", – отметил Федоров.

Напомним, 3 июня в оккупированных Мелитополе и Бердянске произошла "бавовна". Над местами взрывов поднялись клубы дыма.

Местные жители сообщали, что в Мелитополе было слышно более 5 громких взрывов, они отмечали, что, вероятно, удар был нанесен по оккупантам в Семеновке в 1 км от Мелитополя.

В Бердянске горожане насчитали около десяти взрывов.