В оккупированных Мелитополе и Бердянске 'бавовна': после взрывов поднялся дым. Фото

В оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области вечером 3 июня произошла новая "бавовна". Над местами взрывов поднялись клубы дыма.

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Как написал в своем Telegram-канале мэр города Иван Федоров, ссылаясь на местных жителей, в северной части Мелитополя было слышно более чем 5 громких взрывов.

В то же время СМИ пишут, что, предварительно, удар нанесен по оккупантам в Семеновке в 1 км від Мелітополя.

Кроме того, отмечается, что одновременно "бавовна" произошла в оккупированном Бердянске. Местные паблики сообщают, что раздалось около 10 взрывов.

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