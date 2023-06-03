'Бавовна горит и будет гореть': в СБУ прокомментировали ликвидацию коллаборанта Дидоводюка и его дочери. Эксклюзивные фото

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию коллаборанта Сергея Дидоводюка и его дочери на Запорожье 2 июня. Там отметили, что все детали смогут раскрыть после победы Украины в войне, а до тех пор "бавовна" продолжит гореть на захваченных территориях.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе СБУ. "Все детали "бавовны" мы сможем рассказать после нашей победы. Но, учитывая некоторые случаи, которые происходят на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать: для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона. Как неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, "бавовна" горела, горит и будет гореть", – отметили в ведомстве.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что за ликвидацией коллаборантов в Запорожской области стоит СБУ. Дидоводюк был не только хозяином "отжатого" у законных владельцев кафе "Гетман", где кормил оккупантов, но и "замом руководителя" штаба "Мы вместе с Россией".

Он входил в узкий круг доверенных лиц захватчиков, решал кадровые вопросы и писал доносы на патриотов, лично указывая, кого нужно пытать.

Взрывчатка была подложена в "Ниву", в которой ехал Дидоводюк с женой и 33-летней дочерью Яной – активной коллаборанткой, "замглавы ВГА" Михайловки, которая руководила проведением "референдума" в поселке. Дидоводюк с дочерью погибли сразу, жена коллаборанта травмирована, пишут СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под вечер 2 июня в оккупированной Михайловке прогремел мощный взрыв. Автомобиль Дидоводюка стоял возле кафе, где любили собираться захватчики. Дидоводюк одним из первых поддержал армию РФ после оккупации Михайловки. Он даже показательно сдал врагу оружие, которое получил как боец ТрО.

– Дидоводюк был на особом счету у оккупантов. Он кормил и поил их, организовывал застолья для VIP-коллаборантов.