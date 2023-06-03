Был на особом счету у оккупантов: новые детали ликвидации коллаборанта Дидоводюка в Михайловке

Коллаборант Сергей Дидоводюк, ликвидированный накануне в Михайловке на Запорожье, был на особом счету у оккупационных властей. Предатель кормил и поил российских офицеров, а также организовывал застолье для VIP-коллаборантов в своем "генделике" под названием "Гетман".

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Детали "кармы", догнавшей Дидоводюка, сообщило издание "Риа-Мелитополь". Отмечается, что он заживо сгорел в своем автомобиле ВАЗ-2121 – остался только скелет.

По данным журналистов, взрыв произошел в результате детонации взрывного устройства, заложенного под автомобилем. Кроме самого предателя, в автомобиле также находились два пассажира: мужчина и женщина, которые находятся в реанимации. Захватчики утверждают, что их жизни ничего не угрожает.

СМИ указали на примечательный факт: российские пропагандисты окрестили местного предателя Дидоводюка – Гидовидюком с презрительной приставкой – Ги на украинском звучит, как "гадость". Тем временем украинские партизаны уже шлют приветы дочери покойного коллаборанта Яне Сергеевне Дидоводюк.

Напомним: мощный взрыв в поселке Михайловка прогремел под вечер 2 июня. Автомобиль Дедоводюка, в который заложили взрывчатку, как раз стоял возле кафе, где любили собираться оккупанты вместе с коллаборантами.

Ликвидированный предатель одним из первых пришел к российским военным после оккупации Михайловки. В апреле прошлого года он даже показательно сдал врагу оружие, которое раньше получил как терробороновец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее вблизи временно оккупированного Мелитополя на Запорожье российский захватчик умер прямо в постели местной коллаборантки Снежаны Марченко. По предварительной информации, у осетина не выдержало сердце;

– во Львове осудили еще одного коллаборанта, который фотографировал военные объекты во Львовской области. Да, суд назначил 47-летнему Владиславу Козееву наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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