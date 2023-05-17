В Украине получил пожизненное заключение корректировщик ракетных ударов РФ, который боялся, что оккупанты не дойдут до Львова

Во Львове осудили еще одного коллаборанта, который фотографировал военные объекты во Львовской области. Так, суд назначил 47-летнему Владиславу Козееву наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Видео дня

Об этом сообщает "Судебный репортер". Приговор изменнику был вынесен 16 мая судьями Зализнычного районного суда Львова.

Как сообщается, прокурор предложил назначить как можно более суровое наказание обвиняемому, поскольку тот не только выполнял полученные от оккупантов задания, но и самостоятельно по идеологическим мотивам искал информацию и передавал ее россиянам.

Козеев не признал свою вину, утверждая, что не совершал того, что указано в обвинении. На судебных заседаниях вел себя дерзко. Так, во время оглашения приговора Козеев улыбался, а после этого отказался принять экземпляр решения, ответив: "Отправьте в Верховный суд".

Отмечается, что Козеев является гражданином Украины, но родился в городе Улан-Удэ, столице Бурятии. Известно также что у коллаборанта двое детей, однако последние годы он проживал вместе со своими родителями.

После полномасштабного российского вторжения в мае 2022 года Козеев посылал представителям РФ информацию о расположении военных объектов и движении военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также координаты объектов критической инфраструктуры на Львовщине, в том числе пяти мостов. Кроме того, он с помощью собственного телефона фиксировал последствия ракетных ударов по Львову. В общей сложности правоохранители зафиксировали 25 случаев передачи информации.

Козеев передавал собранную информацию россиянину в Telegram. При проверке его телефона следователи обнаружили часть их общения, поскольку обвиняемый использовал функцию автоматического удаления сообщений в мессенджере. Однако благодаря специальным программам следователи смогли восстановить на телефоне Козеева удаленные снимки, вероятно, он также передавал их россиянам. Среди них были изображения последствий ракетного удара по Львову, воинской части и военной техники в одном из сел Львовской области, учебного центра ВСУ, нефтебазы, моста и других объектов.

Также Козеев хранил фотографии с отметками Z и коммунистическую символику. Он был подписан на множество российских пропагандистских телеграм-каналов. В частности, в телеграм-канале "Соловьев Livе" предатель спрашивал, будут ли россияне воевать во Львове. Обеспокоенность по этому поводу он выражал и в переписке с другими пользователями.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Херсоне медсестру, которая сливала ФСБ данные украинских защитников и корректировала огонь врага. Медсестра одной из больниц Херсона во время оккупации города была завербована кадровым сотрудником ФСБ.

Напомним, что СБУ разоблачила шесть блогеров, которые в сети засветили работу противовоздушной обороны Киева 16 мая. В тот день минобороны РФ похвасталось "уничтожением" ЗРК Patriot.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!