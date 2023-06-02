В Михайловке на Запорожье подорвали коллаборанта: прислуживал оккупантам и был героем мемов

В пятницу, 2 июня, в Михайловке Запорожской области был ликвидирован местный коллаборант Сергей Дидоводюк. Предварительно известно, что в его авто было заложено самодельное взрывное устройство.

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Вместе с предателями были убиты и три российских захватчика. По данным источников OBOZREVATEL, мощный взрыв в поселке Михайловка прогремел под вечер.

Автомобиль Дидоводюка, в который заложили взрывчатку, в этот момент стоял возле кафе, где любили собираться оккупанты вместе с коллаборантами.

Ликвидированный предатель одним из первых пришел к российским военным после оккупации Михайловки. В апреле прошлого года он даже показательно сдал врагу оружие, которое ранее получил как терробороновец.

После этого Дидоводюк начал обслуживать захватчиков, всячески проявляя свою преданность им – даже говорил, что готов умереть за Россию, что в конце концов и случилось. Мужчина кормил оккупантов в своем кафе "Гетьман", в котором 9 мая произошла "бавовна".

Во время последних прилетов в Михайловке коллаборант оказывался на месте взрывов и с радостью комментировал "бавовну" для пропагандистов. Им было трудно справиться с написанием его фамилии, поэтому предатель превратился в "Гидоводюка" и стал героем мемов.

Ликвидацию коллаборанта прокомментировал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Собирались отдохнуть в местном кафе, но немного не добрались – авто с четырьмя поклонниками Кремля взлетело в воздух прямо у пункта назначения. Уточняем информацию кто выжил, а кто отдохнет уже на концерте Кобзона", – написал он.

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов также подтвердил ликвидацию Дидоводюка, неправильно указав его фамилию – по версии предателя погиб "местный предприниматель Сергей Г". О судьбе еще трех пассажиров он ничего не сказал.

Дочь Дидоводюка Яна руководила проведением "референдума" в Михайловке. Сейчас она баллотируется в депутаты от "Единой России".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ подорвали склад с оружием в оккупированной Михайловке на Запорожье, тем самым оставив захватчиков без обеспечения. Оккупанты разозлились и устроили местным жителям террор.

– Первым был прилет по помещению бывшего райотдела полиции, где стояла военная техника врага и находился личный состав. Второй обстрел был нацелен на здание местной школы, где проживали военнослужащие ВС РФ. О потерях врага читайте по ссылке.

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