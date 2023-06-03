Под Мелитополем подорвали рельсы железной дороги, по которой оккупанты перебрасывали личный состав и технику

На оккупированной части Запорожской области у захватчиков усугубились проблемы с логистикой. День 3 июня вблизи села Долинское Мелитопольского района был взорван участок железной дороги.

Видео дня

Ее российские оккупанты использовали для переброски на Запорожье личного состава и военной техники. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Украинская железная дорога против оккупантов. Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Акимовского района (с 2020 года входит в Мелитопольский район. – Ред.) громко остановили работу. Рашисты используют нашу железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт. Минус один путь для русские", – отметил Федоров.

По данным местного издания "Риа Мелитополь", взрыв на железной дороге неподалеку от Акимовки раздался в 14:01. По их данным, там зафиксирован прилет.

Напомним, 2 июня стало известно о ликвидации коллаборанта Дидоводюка и его дочери на оккупированной части Запорожской области.

Дидоводюк был не только хозяином "отжатого" у законных владельцев кафе "Гетман", где кормил оккупантов, но и "заместителем руководителя" штаба "Мы вместе с Россией". Он входил в узкий круг доверенных лиц захватчиков, решал кадровые вопросы и писал доносы на патриотов, лично указывая, кого нужно пытать. Взрывчатка была подложена в "Ниву", в которой ехал Дидоводюк с женой и 33-летней дочерью Яной – активной коллаборанткой, "заместительницей главы ВГА" Михайловки, которая руководила проведением "референдума" в поселке. Дедоводюк с дочерью погибли сразу, жена коллаборанта травмирована, пишут СМИ.

В СБУ после этого заявили, что "бавовна" будет продолжать цвести на оккупированных РФ территориях, заметив, что после войны спецназовцы смогут рассказать украинцам немало интересного о "смертности" среди предателей.