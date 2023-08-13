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Под Мариуполем военные РФ устроили перестрелку с кадыровцами: есть ликвидированные

София Закревская
War
1 минута
1,6 т.
Под Мариуполем военные РФ устроили перестрелку с кадыровцами: есть ликвидированные

В оккупированном селе Урзуф возле Мариуполя российские военные устроили перестрелку с кадыровцами. Сообщается, что были ликвидированы по меньшей мере два военнослужащих страны-агрессора РФ.

Видео дня

Однако, предварительно, есть также погибшие и раненые среди гражданского населения. Инцидент произошел в пятницу, 11 августа, сообщили в местном паблике "Мариуполь сейчас" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видны последствия стрельбы: расстрелянные машины и тела захватчиков. На земле рядом с ними лежало оружие.

Под Мариуполем военные РФ устроили перестрелку с кадыровцами: есть ликвидированные

Местные жители в сети посетовали, что оккупированные города и села уже принадлежат не им, а заезжим оккупантам, которые делают все, что им захочется. Большинство убеждены, что виновники стрельбы не будут за нее наказаны.

Под Мариуполем военные РФ устроили перестрелку с кадыровцами: есть ликвидированные
Под Мариуполем военные РФ устроили перестрелку с кадыровцами: есть ликвидированные
Под Мариуполем военные РФ устроили перестрелку с кадыровцами: есть ликвидированные
Под Мариуполем военные РФ устроили перестрелку с кадыровцами: есть ликвидированные

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области российские оккупанты устроили стрельбу между собой. Конфликт с применением огнестрельного оружия вспыхнул между кадыровцами и боевиками из Северной Осетии.

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