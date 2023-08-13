Под Мариуполем военные РФ устроили перестрелку с кадыровцами: есть ликвидированные

В оккупированном селе Урзуф возле Мариуполя российские военные устроили перестрелку с кадыровцами. Сообщается, что были ликвидированы по меньшей мере два военнослужащих страны-агрессора РФ.

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Однако, предварительно, есть также погибшие и раненые среди гражданского населения. Инцидент произошел в пятницу, 11 августа, сообщили в местном паблике "Мариуполь сейчас" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видны последствия стрельбы: расстрелянные машины и тела захватчиков. На земле рядом с ними лежало оружие.

Местные жители в сети посетовали, что оккупированные города и села уже принадлежат не им, а заезжим оккупантам, которые делают все, что им захочется. Большинство убеждены, что виновники стрельбы не будут за нее наказаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области российские оккупанты устроили стрельбу между собой. Конфликт с применением огнестрельного оружия вспыхнул между кадыровцами и боевиками из Северной Осетии.

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