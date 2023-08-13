И такое бывает: охотясь на вражеский пулемет, воины ВСУ 'случайно' уничтожили замаскированный склад с боеприпасами. Видео

Сводный отряд "коршунов"-операторов БПЛА генерал-майора Дмитрия Марченко уничтожил очередной состав БК российских оккупантов. Хранилище врага взлетело в воздух на левом берегу Херсонской области.

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Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Николаевский Ванек", информационно сотрудничающий с Силами обороны юга и Николаевской ОВА. Он отметил, что сначала украинские бойцы целились во вражеский гранатомет, однако "улов" оказался намного более приятным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В итоге что-то пошло не по плану и сдетонировал состав БК небольшого уровня. И такое бывает..." – констатировал автор канала.

Напомним, защитники Украины точным ударом по врагу в районе села Клищиевка под Бахмутом Донецкой области отминусовали его боевую машину пехоты и личный состав. Удары были нанесены 155-мм легкой буксируемой гаубицей М777, которую украинские воины еще называют "Три топора".

В целом, по данным Минобороны Украины, в течение прошлой недели украинские защитники нанесли значительные потери противнику не только в живой силе, но и в технике на много миллионов рублей. ВСУ сбили два вражеских вертолета, два десятка российских ракет и 78 боевых дронов, а также утилизировали сотни единиц другой техники оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские пограничники вместе с артиллеристами Десантно-штурмовых войск ликвидировали российский БТР на Лиманском направлении одним выстрелом;

– 13 августа во временно оккупированных Олешках Херсонской области прогремели громкие взрывы. Предварительно там поражено сразу два состава боеприпасов армии РФ, также якобы есть попадание по скоплению захватчиков.

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