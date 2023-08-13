Украинские воины мощным ударом уничтожили врага на Бахмутском направлении. Видео

Защитники Украины точным ударом по врагу под Бахмутом отминусовали его боевую машину пехоты и личный состав. Поражение они нанесли из гаубицы М777.

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Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. В его официальном Telegram-канале опубликовано видео работы бойцов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Событие произошло в районе села Клищеевка на Бахмутском направлении.

Там аэроразведчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили огневое подразделение российских оккупационных войск.

Защитники передали координаты артиллеристам 45-й отдельной артиллерийской бригады, которая уничтожила БМП, очевидно, вместе с личным составом армии РФ.

Удары были нанесены 155-мм легкой буксируемой гаубицей М777, которую украинские воины еще называют "Три топора".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Бахмутском направлении защитники ликвидировали группу российской пехоты. Захватчики пытались спрятаться в одном доме, но их обнаружила украинская аэроразведка.

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